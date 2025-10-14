Más de 350 personas participaron en un pasacalle organizado por la Dirección Regional de Salud (Diresa) Ica en conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, como parte de una campaña orientada a visibilizar la importancia del bienestar emocional y combatir el estigma en torno a los trastornos mentales.

Acceso a servicios

La actividad fue liderada por la Estrategia Sanitaria Regional de Salud Mental y Cultura de Paz, e incluyó la presencia de profesionales de centros de salud mental comunitarios, hospitales regionales y establecimientos de atención primaria, además de instituciones como el Colegio de Psicólogos, la Municipalidad Provincial de Ica, DEMUNA, UGEL y organizaciones sociales de base.

El pasacalle recorrió las principales calles de la ciudad con pancartas, disfraces y mensajes alusivos al cuidado de la salud mental. Al finalizar el evento, se premiaron a los grupos más destacados: el Centro de Salud Mental Comunitario “Vitaliza” fue reconocido como el mejor del pasacalle, mientras que el Hospital Regional de Ica obtuvo el primer lugar en el Concurso de Murales.

La jornada se enmarca en las actividades de sensibilización organizadas cada 10 de octubre a nivel mundial, y busca generar conciencia sobre los desafíos en salud mental que enfrentan las comunidades, así como fortalecer el acceso a servicios especializados y comunitarios en la región.

VIDEO RECOMENDADO