Este 28 de agosto arranca en Ica la “I Expo Feria de Integración Macro Regional MYPE”, un evento que reunirá a pequeños productores y emprendedores de cuatro regiones: Ica, Ayacucho, Junín y Huancavelica.

La feria se extenderá hasta el 31 de agosto en la explanada ferial ubicada en la avenida San Martín, frente al centro comercial Plaza del Sol, con atención al público desde las 10:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

Emprendedores locales

Los visitantes podrán encontrar una amplia variedad de productos reconocidos a nivel nacional e internacional, muchos con alto valor nutritivo y beneficios para la salud. Entre lo destacado están chocolates con hasta 100% de cacao, dulces típicos como el balay, las tradicionales wawas ayacuchanas, cerveza artesanal elaborada con quinua, miel pura y propóleos, pan chapla, cafés naturales, jabones y gaseosas artesanales saborizadas, mermeladas, chips de papas nativas, cereales, licores artesanales y cosmética natural, entre otros.

La feria busca ser un espacio de encuentro entre consumidores y productores, fomentando la integración regional y abriendo puertas a nuevas oportunidades comerciales y de desarrollo para los emprendedores participantes.

