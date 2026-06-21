En el marco de la celebración por el Día del Padre, el Gobierno Regional de Ica realizó una jornada de reconocimiento dirigida a decenas de trabajadores que son padres de familia, destacando su labor tanto en el ámbito laboral como en el entorno familiar.

Integración familiar

La actividad incluyó un mensaje de saludo y reconocimiento a los padres de la institución, resaltando su compromiso, esfuerzo y responsabilidad diaria en el desempeño de sus funciones públicas, así como en la crianza y formación de sus hijos.

Durante la jornada, se desarrollaron actividades lúdicas, dinámicas recreativas y juegos integradores en los que participaron los padres junto a sus hijos, generando un espacio de confraternidad y unión familiar dentro del entorno institucional.

Asimismo, los asistentes compartieron momentos de convivencia que incluyeron alimentos y diversas actividades de integración, fortaleciendo los lazos entre trabajadores y sus familias en un ambiente de celebración.

El homenaje buscó reconocer el rol fundamental de los padres como pilares de sus hogares y, al mismo tiempo, como servidores comprometidos con el desarrollo de la región. En ese sentido, se destacó la importancia de promover espacios que valoren el bienestar emocional y familiar de los trabajadores.

EL DATO: 37 peruanos en el país se llaman Papi y 15 se llaman Papito, según el Reniec.

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