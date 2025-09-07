Un grupo de trabajadores de EsSalud Ica fue reconocido por haber cumplido 25 años de servicio ininterrumpido en la institución. El acto se llevó a cabo en una ceremonia encabezada por el gerente de la Red Asistencial Ica, Dr. Roberto Almeida Donaire.

Atención profesional

Durante el evento, se entregaron resoluciones de reconocimiento al personal homenajeado, en agradecimiento por su trayectoria y compromiso con la atención en salud en la región.

“El tiempo que han entregado a la institución refleja no solo lealtad, sino también una vocación de servicio que ha impactado directamente en la vida de miles de personas”, destacó el Dr. Almeida durante su intervención.

La actividad, también sirvió como espacio para resaltar el papel que cumple el personal de salud con mayor experiencia dentro del sistema, sirviendo de guía para las nuevas generaciones.

VIDEO RECOMENDADO