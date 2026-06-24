El martes 23 de junio se conmemoró el incendio que, en 1918, destruyó gran parte de la antigua iglesia del Señor de Luren y dañó severamente la venerada imagen del Cristo Moreno, considerado patrono de los iqueños.

Rescate de la sagrada imagen

Según registros históricos, la tragedia ocurrió la mañana del 23 de junio de 1918, cuando un incendio se inició en el altar mayor del templo. Una de las versiones más difundidas señala que una chispa proveniente de una vela habría alcanzado una tela cercana, provocando que el fuego se propagara rápidamente por la estructura de la iglesia.

El siniestro redujo el templo a cenizas. El techo colapsó y gran parte de la infraestructura quedó destruida, mientras que la imagen del Señor de Luren sufrió graves daños. Ante la emergencia, vecinos y fieles ingresaron al recinto para rescatar la sagrada imagen, en medio de las llamas que consumían el altar principal.

El hecho causó una profunda conmoción en la población de Ica, que vivió jornadas de duelo por la pérdida de uno de sus principales símbolos religiosos. Sin embargo, tras la tragedia comenzó un proceso de restauración que permitió recuperar la imagen. Los trabajos estuvieron a cargo de los artistas Francisco Caso, Alberto Cierra Alta y Jesús Silva, quienes participaron en la recuperación del Cristo Moreno.

Décadas después, otro acontecimiento volvió a afectar al principal santuario religioso de la ciudad. El terremoto del 15 de agosto de 2007 provocó el colapso de la iglesia del Señor de Luren, en el marco del devastador sismo que golpeó las provincias de Ica, Pisco y Chincha.

La reconstrucción del templo se concretó años más tarde mediante el mecanismo de Obras por Impuestos. La nueva infraestructura fue financiada por la empresa Shougang Hierro Perú y ejecutada por las constructoras IVC Contratistas Generales y Cosapi.

Finalmente, el 14 de junio de 2019, la renovada iglesia del Señor de Luren abrió nuevamente sus puertas a la comunidad católica de Ica, devolviendo a los fieles uno de los espacios religiosos más emblemáticos de la región.

A más de un siglo del incendio de 1918, el recuerdo de aquella tragedia continúa formando parte de la memoria colectiva de los iqueños y de la historia del Señor de Luren, una de las expresiones de fe más representativas del sur del país.

EL DATO: Se realizó la Santa Misa - Conmemoración de los 108 Años del Fatídico Incendio de la imagen del Señor de Luren. “Señor de Luren, el fuego consumió tu imagen, pero jamás la fe de tu pueblo”.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO