Una mototaxi que había sido reportada como robada fue recuperada por efectivos de la Policía Nacional y del Serenazgo de Parcona tras una persecución que se extendió por varios sectores del distrito la mañana del último jueves.

Operativo exitoso

El operativo permitió además la captura de uno de los dos ocupantes del vehículo, mientras que el segundo logró escapar. El intervenido fue puesto a disposición de las autoridades para las investigaciones correspondientes.

Según la información oficial, la persecución se inició luego de que el patrullaje integrado detectara una mototaxi azul con dos sujetos en actitud sospechosa. La Central de Monitoreo coordinó el seguimiento mientras la unidad recorría los sectores Tierra Nueva, El Pino y Los Jazmines hasta llegar a la urbanización Marta de Gregori, donde los ocupantes abandonaron el vehículo e intentaron huir a pie.

Durante la intervención, las autoridades aseguraron la mototaxi, que terminó impactando contra una vivienda ubicada en la manzana E, lote 10, de la urbanización Marta de Gregori. Al verificar la información de la unidad, los agentes confirmaron que registraba una denuncia por robo presentada el día anterior, por lo que fue recuperada y trasladada junto con el detenido para continuar con las diligencias de ley.

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