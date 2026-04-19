EsSalud continua con el operativo “Verte otra vez” en el Hospital IV Augusto Hernández Mendoza, una cruzada médica que devolverá la visión a 137 pacientes asegurados a través de cirugías de catarata. Esta jornada, que se extenderá hasta el 23 de abril, prioriza la atención de los adultos mayores, permitiéndoles recuperar su autonomía y mejorar significativamente su calidad de vida.

Por la salud visual

El despliegue cuenta con el soporte especializado de Hospital Perú, cuya unidad itinerante ha movilizado equipos de alta tecnología y especialistas para realizar procedimientos ambulatorios de rápida recuperación.

Esta estrategia nacional busca reducir eficazmente el embalse quirúrgico en la región Ica, llevando servicios de alta especialidad directamente a quienes más lo necesitan sin que tengan que desplazarse a la capital.

Al respecto, el Dr. Roberto Almeida Donaire, gerente de EsSalud Ica, destacó el impacto humano de esta campaña.

“Estamos comprometidos con brindar una atención oportuna y con calidez. Ver la alegría de nuestros pacientes al recuperar su salud visual es el mejor indicador de que estamos avanzando en humanizar los servicios de salud en toda nuestra red asistencial”, dijo.

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