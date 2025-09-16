En el distrito de Salas se llevó a cabo la sexta sesión del Programa de Formación de Cuidadores de Personas con Discapacidad, una iniciativa que busca brindar herramientas prácticas y emocionales a quienes tienen a su cargo el cuidado diario de personas con discapacidad.

Amor y salud

El encuentro fue organizado por la Municipalidad Distrital de Salas, a través de la Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad (OMAPED), en coordinación con el programa Contigo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS).

Durante la jornada, se abordaron dos temas centrales: “Sueño reparador: estrategias para promover la calidad de sueño”, enfocado en mejorar los hábitos de descanso de las personas con discapacidad y sus cuidadores, y “Mi proyecto de vida: estrategia Ikigai”, orientado al desarrollo personal y emocional de los participantes.

La sesión incluyó también la dinámica “Rueda de la vida”, guiada por la licenciada Andrea Macedo, en la que se reflexionó sobre aspectos como el amor, la salud, el estudio, el crecimiento personal y la motivación, elementos clave para el bienestar integral de los cuidadores.

Este programa tiene como objetivo principal fortalecer las capacidades de los cuidadores —muchas veces familiares directos— para mejorar no solo la atención a las personas con discapacidad, sino también su propio bienestar físico y emocional.

VIDEO RECOMENDADO