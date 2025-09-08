La Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad (OMAPED) de Salas, en cumplimiento con la meta del Galardón Contigo, llevó a cabo recientemente la quinta sesión del programa de formación para cuidadores, como parte de las iniciativas del Programa Nacional Contigo. Esta capacitación busca mejorar el acompañamiento y la atención que los cuidadores brindan a las personas con discapacidad, promoviendo su bienestar emocional y físico.

Gestión social

En esta ocasión, se abordaron dos temas cruciales. El primero, sobre la “Gestión de emociones y duelo en cuidadores”, ofreció estrategias y herramientas para mejorar el bienestar emocional con un enfoque en la resiliencia. El segundo tema, titulado “Gestión eficaz del tiempo”, proporcionó herramientas prácticas para una mejor organización del tiempo, clave en la labor de los cuidadores.

La capacitación estuvo dirigida por la psicóloga Mag. Danney Paro Vargas, quien compartió valiosas técnicas para gestionar las emociones de manera saludable y prevenir el agotamiento. Además de un experto en gestión social, quien ofreció su experiencia en la organización y manejo adecuado del tiempo.

Durante la sesión, se destacó la importancia de reconocer el tiempo disponible, y cómo, al gestionarlo eficientemente, los cuidadores pueden mejorar no solo su labor, sino también su bienestar personal.

También se enfatizó la importancia de las estrategias de autocuidado, pues un cuidador emocionalmente sano puede brindar una atención de mejor calidad y con más empatía a las personas que asisten.

