Hasta 1500 agentes especializados de la Policía Nacional del Perú, se encuentran en diversos tramos de la carretera Panamericana Sur, la mayoría en el kilómetro 263 en el sector de Barrio Chino, donde evitan que cientos de sujetos intenten bloquear la vía nacional, así lo informó el ministro del Interior, Víctor Torres Falcón.

Orden interno

Ayer, en horas de la mañana, el ministro de Estado llegó en un helicóptero hasta una explanada en la mencionada zona, trasladándose hasta la comisaría de Villacurí, donde supervisó la atención de 18 policías que resultaron heridos el último viernes 8 de diciembre, tras fuertes enfrentamientos entre más de 200 manifestantes contra los agentes del orden, quienes, por el impacto con piedras, y otros objetos contundentes sufrieron lesiones, contusiones, policontusos y otros, en manos, pies.”Ustedes son lo más valioso que hay dentro de la policía porque están en primera línea, siempre acérquense al general Zavala si requieren algo, es leve, pero no hay que subestimar las lesiones. El personal Dinoes tiene esa moral alta y Dinoes tienen que inculcársela en sus compañeros, este tipo de operaciones tienen el respaldo de la ciudadanía”, declaró.

Tras la supervisión, se trasladó hasta la carretera Panamericana Sur, donde evidenció el tránsito vial liberado, indicando que 1500 efectivos de la PNP continuarán vigilantes para garantizar la seguridad y el orden público. Los agentes son de la Unidad de Servicios Especiales (USE), Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) y otros pertenecientes a la comisaría de Villacurí y al Frente Policial Ica.

“Hemos tenido tres días con altibajos en el que sentido que han querido tomar la carretera, pero debido al contingente que tenemos de 1500 efectivos no se ha podido, la función de la policía es contundente con la única finalidad de mantener la paz de la población, no solamente en Ica sino a nivel nacional. Queremos que todo el Perú viva ese sosiego, esa paz, esa hermandad, no podemos permitir que tomen carreteras y los policías estarán acá, especialmente los de Dinoes”, dijo y añadió que las unidades operativas policiales permanecerán hasta que el comandante general de la PNP, Jorge Luis Angulo Tejada; y el jefe del Frente Policial Ica, José Antonio Zavala, evalúen la situación y progresivamente se vayan retirando los agentes a sus puestos.

El titular del interior sostuvo que los manifestantes se enfrentan a los policías, tras recibir consignas por parte de un grupo de azuzadores, además que existiría un posible financiamiento a un grupo de sujetos, con el objetivo de alterar el orden en la zona con bloqueo radicales.

Al ser consultado sobre la situación jurídica de los dos detenidos en Barrio Chino; Victoriano Lahuanampa Paquiyairi, Gilmer Aparco Huacho y un menor de edad de iniciales E. B. Q. A., dijo que los adultos han sido puestos a disposición del Poder Judicial. “La función de la policía es mantener el orden interno y en esta zona se efectúa de acuerdo a los procedimientos legales y judiciales. A las dos personas se les ha detenido porque han querido bloquear la carretera y eso tiene una pena de cárcel de hasta 15 años”, dijo.

