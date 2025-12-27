El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) puso fin al mandato del regidor Fidel Luis Gamboa Campos, del distrito de Santiago, en la provincia de Ica, luego de confirmar la existencia de nepotismo en la Municipalidad Distrital de Santiago, tras la contratación de su hija durante la actual gestión edil.

Caso de nepotismo

La decisión quedó formalizada mediante la Resolución N.° 0757-2025-JNE, en la que el pleno del organismo electoral concluyó que el regidor incurrió en injerencia indirecta al permitir que su hija, Denia Addis Gamboa Lozano, sea contratada por la comuna pese a la prohibición expresa de vincular laboralmente a familiares directos de autoridades municipales.

De acuerdo con lo establecido en la resolución, Denia Gamboa Lozano fue contratada desde enero de 2023 como asesora ambiental bajo la modalidad de locación de servicios, percibiendo una remuneración aproximada de S/ 2,500. Dichas contrataciones se realizaron durante el actual periodo municipal, sin que el regidor adoptara acciones para impedirlas.

El JNE precisó que, si bien no se acreditó la existencia de una orden directa emitida por Fidel Luis Gamboa Campos para favorecer a su hija, sí quedó demostrado que la autoridad edil tenía pleno conocimiento de las órdenes de servicio emitidas desde 2023 y no ejerció su deber de fiscalización ni formuló oposición alguna. Esta conducta fue considerada nepotismo por omisión, figura contemplada en la normativa vigente.

Asimismo, el organismo electoral detalló que el contrato bajo el régimen CAS que mantenía la hija del regidor hasta diciembre de 2022 no fue renovado. No obstante, la municipalidad procedió a emitir nuevas órdenes de servicio en los años siguientes, configurando contrataciones distintas e independientes, las cuales no fueron cuestionadas por el entonces regidor.

El proceso de vacancia se inició tras una denuncia presentada por la ciudadana Lucila Palomino Pablo, la cual dio lugar a la evaluación del caso por parte del Jurado Nacional de Elecciones. Tras analizar los documentos y los descargos presentados, el pleno del JNE resolvió retirar la credencial de regidor a Fidel Luis Gamboa Campos.

Como parte de la decisión, el organismo electoral convocó a Alexander Gonzales Sairitupac para asumir el cargo de regidor del Concejo Distrital de Santiago, quien ejercerá funciones hasta completar el periodo de gobierno municipal 2023-2026.

