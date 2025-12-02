Por el Día Mundial de la Lucha contra el VIH, conmemorado el 1 de diciembre, la Dirección Regional de Salud (Diresa) Ica desarrolló una jornada intensiva de tamizaje, consejería y difusión de información preventiva en la Plaza de Armas. La actividad congregó a personal de distintos establecimientos de salud que, durante la campaña, ofrecieron pruebas rápidas gratuitas y charlas informativas dirigidas a jóvenes, adultos y población general.

Prevención de la enfermedad

La coordinadora regional de la Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de VIH/SIDA y Hepatitis, Lic. Julissa Vásquez Anicama, destacó la importancia de fortalecer la detección temprana en la región, donde cada mes se reporta un número significativo de nuevos diagnósticos.

Vásquez explicó que el proceso de atención es inmediato y confidencial, lo que facilita que más personas accedan a su diagnóstico sin temor ni barreras. “Los resultados se entregan en cuestión de 15 minutos y, si una persona resulta positiva, contamos con el equipo y los profesionales necesarios para brindarle atención integral y derivarlo sin demoras a un establecimiento de salud”, añadió.

Asimismo, resaltó que la estrategia regional ha logrado avances significativos al descentralizar la atención. Actualmente, 10 centros de salud en Ica brindan tratamiento antirretroviral y participan activamente en las actividades de campo.

Informó que las brigadas móviles recorren la región de manera permanente, llevando consejería, pruebas rápidas y material informativo directamente a las comunidades. “Muchos de los casos que detectamos provienen de estas brigadas. Se trata de pacientes que no conocían su diagnóstico y que, gracias a estas intervenciones, ahora reciben tratamiento oportuno”, agregó.

Según Vásquez, en la región Ica se diagnostican entre 20 y 30 nuevos casos de VIH cada mes, cifra que refleja tanto la prevalencia de la enfermedad como la ampliación del acceso al diagnóstico. “Como región, hemos mejorado nuestros indicadores. Antes estábamos entre los primeros lugares en casos reportados; ahora ocupamos el puesto 10 a nivel nacional”, indicó.

En tratamiento

La funcionaria detalló que en Ica se estima que entre 3,000 y 4,500 personas viven con VIH, de las cuales aproximadamente el 85% está identificada y vinculada al sistema de salud. “Tenemos alrededor de 3,500 pacientes en tratamiento antirretroviral, lo que demuestra el avance en captación y seguimiento”, afirmó.

Los grupos etarios más afectados se encuentran entre los 24 y 39 años, mientras que la población extranjera representa alrededor del 4% de los casos diagnosticados. “La mayor parte de nuestros pacientes son jóvenes peruanos. Por eso es vital reforzar la educación sexual y el acceso a pruebas preventivas”, enfatizó.

La jornada desarrollada por el Día Mundial del VIH se extendió hasta las 2:00 p. m., pero las actividades no se detendrán. La Diresa continuará durante todo diciembre con campañas de tamizaje gratuito, tanto en puntos fijos como mediante brigadas móviles.

