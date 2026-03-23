En la región Ica, un total de 26 195 Documentos Nacionales de Identidad (DNI) permanecen sin ser recogidos, según informó el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, en medio de la proximidad de las Elecciones Generales 2026.

Obligatorio para votar

De acuerdo con la entidad, estos DNI corresponden a ciudadanos que realizaron su trámite incluso hace varios meses o años, pero que hasta la fecha no se han acercado a recogerlos, generando acumulación en las oficinas registrales.

El organismo precisó que la sede de Ica se ubica entre las jefaturas con mayor número de documentos pendientes, lo que genera preocupación debido a que este documento es indispensable para ejercer el derecho al voto.

En ese contexto, el Reniec recordó que el DNI es el único documento válido para sufragar, conforme a la ley electoral vigente, por lo que exhortó a la población a acudir con anticipación a recogerlo.

Para facilitar este proceso, la institución dispuso la ampliación de horarios de atención hasta el 12 de abril, exclusivamente para la entrega de DNI, buscando evitar que ciudadanos se queden sin votar por falta del documento.

Sin embargo, en Ica, usuarios han reportado largas colas desde tempranas horas de la madrugada, atención lenta y falta de personal, lo que genera malestar entre quienes intentan recoger su documento.

Asimismo, ciudadanos denunciaron demoras en la entrega pese a que el sistema indica que el DNI está listo, por lo que exigen mejoras urgentes en la atención y mayor capacidad operativa ante la cercanía del proceso electoral.

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