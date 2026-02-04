La ciudad de Ica inició el año 2026 con un incremento del 0,15% en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) durante el mes de enero. Según informó el director departamental del INEI Ica, Martín Paredes, esta cifra sitúa a la región ligeramente por encima del promedio nacional, el cual se estableció en 0,12%.

Inflación moderada

El principal motor detrás del alza en Ica se encuentra en la división de alojamiento, agua, electricidad y combustibles, que registró una variación positiva de 1,26%. Este incremento fue impulsado drásticamente por el ajuste en las tarifas de agua potable, que subieron un 5,8%, seguido por el aumento en el alquiler de casas (1,3%) y departamentos (0,9%).

Asimismo, el consumo de electricidad residencial experimentó un ligero ajuste al alza del 0,1%, consolidando a los servicios básicos como los factores de mayor peso en el presupuesto de las familias iqueñas durante el primer mes del año.

En el sector de alimentos y bebidas no alcohólicas, la inflación marcó un 0,29%, afectada principalmente por factores estacionales y el fin de campañas de cosecha. Entre los productos que lideraron las subidas se encuentran la fresa (37,8%), la coliflor (27%) y la naranja de jugo (20,6%), además de variedades de papa y legumbres que superaron el 10% de incremento. Paredes explicó que este fenómeno responde a un menor abastecimiento en los mercados de la región debido a que dichos productos están saliendo de su temporada óptima de producción.

No obstante, el reporte también trajo alivio para el bolsillo de los iqueños con el descenso de precios en productos de alta demanda. La uva lideró las bajas con una reducción del 14,9%, seguida de cerca por el pescado bonito (14,1%) y el limón (11,5%).

Otros insumos básicos como los huevos de gallina, el ajo y hortalizas como la espinaca también mostraron retrocesos en sus costos. Destaca especialmente la palta, que con un descenso del 6,5% comienza su temporada de mayor oferta en la región, equilibrando parcialmente el costo de la canasta básica.

En el contexto comparativo nacional, Ica se mantiene como una de las tres ciudades con mayor inflación acumulada en los últimos doce meses, alcanzando un 1,75%, cifra superior al 1,51% del promedio país. Mientras ciudades como Puerto Maldonado (0,54%) e Iquitos (0,52%) encabezan las alzas de enero, otras como Chimbote y Huaraz lograron registrar cifras negativas. Pese a esto, la posición de Ica refleja un dinamismo económico que, aunque presiona los precios al alza, se mantiene dentro de rangos históricamente moderados y estables.

Para el resto de febrero, las proyecciones son optimistas. El análisis técnico apunta a que la estabilidad económica nacional y un crecimiento proyectado del PBI entre 3,3% y 3,4% contribuirán a mantener la tendencia de precios controlados.

Martín Paredes recalcó que el año 2025 cerró con una inflación mucho más aceptable que los niveles prepandemia de 2019, y se espera que la actividad productiva departamental favorezca un escenario de precios predecibles para los consumidores en el corto plazo.

