Con energía, se relanzó el Taller de Baile en la loza deportiva del Centro Poblado Villa Rotary Nueva Esperanza (Salas). La actividad contó con la presencia de la regidora Nancy Becerra, en representación del alcalde distrital, así como representantes de la Asociación Perú Mejor y el Grupo Vanguard Internacional.

Cuerpo activo

Este taller, dirigido por la academia de Vania Masías, busca fomentar la cultura, el arte y la actividad física entre niños, jóvenes y adultos del distrito, ofreciendo un espacio gratuito para que la comunidad desarrolle sus habilidades artísticas y se mantenga activa.

El municipio distrital informó que, las clases se realizarán todos los martes desde las 4:00 p.m. en la loza deportiva de Villa Rotary Nueva Esperanza, abiertas a hombres y mujeres de todas las edades.

“Es una oportunidad para aprovechar el tiempo libre, compartir en comunidad y descubrir nuevos talentos”, indicaron.

