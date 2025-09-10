En el marco de la lucha contra el acoso escolar, la oficina de DEMUNA de la Municipalidad Distrital de Salas llevó a cabo un taller informativo llamado “Stop Bullying” dirigido a estudiantes de los terceros grados “D” y “E” de la institución educativa Juan José Salas Bernales, ubicada en el centro poblado Santa Cruz de Villacurí.

Jóvenes reflexionan

Durante la actividad, realizada en los salones de clase, los jóvenes participaron en dinámicas que promovieron la reflexión sobre la importancia del respeto mutuo, la convivencia pacífica y la prevención del bullying.

Los estudiantes aprendieron a identificar las señales del acoso escolar, comprender sus efectos y conocer los canales de apoyo disponibles entre docentes, familias y autoridades.

Este tipo de iniciativas busca fortalecer un ambiente educativo seguro y libre de violencia, donde los derechos de niñas, niños y adolescentes sean protegidos y promovidos con igualdad.

VIDEO RECOMENDADO