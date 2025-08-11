Luego de pasar dos días atrapada en lo alto de un panel publicitario, “Panchita”, una gatita del distrito de Parcona, fue rescatada sana y salva gracias a la intervención del personal de rescate de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Héroes policiales

Condori relató que había salido de viaje, dejando a su gata bajo cuidado, pero al regresar no lograban encontrarla. Horas después, escucharon su llanto proveniente del panel publicitario de un conocido centro bancario, ubicado al costado de su vivienda. Ante el llamado de auxilio, bomberos del distrito de La Tinguiña acudieron al lugar, aunque no contaban con todas las herramientas necesarias para concretar el rescate.

La situación movilizó a varios animalistas, quienes difundieron el caso, alertando así al personal de rescate de la PNP. Tras varias horas de maniobras, lograron bajar a la asustada felina y entregarla nuevamente a su familia. El emotivo momento fue celebrado por vecinos y activistas, quienes destacaron la importancia de la solidaridad y la respuesta oportuna en este tipo de emergencias.

