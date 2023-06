Tras meses de procesos administrativos, legales y otros, la Municipalidad Provincial de Ica, realizó el retiro de más de 20 metros de rejas metálicas que fueron ubicadas por la Universidad Privada San Juan Bautista en la vía pública. Según la comuna iqueña se habrían cercado por encima de los 200 metros cuadrados afectando el libre tránsito peatonal y vehicular.

Medida cautelar

Ayer, en horas de la mañana se ejecutó un operativo municipal, donde se intervino el área pública y se retiraron 25 metros de estructuras metálicas que se ubicaron por años en los exteriores de la urbanización Residencial La Angostura Lote 12 de la Mz E, propiedad de la casa superior de estudios . Esta acción fue notificada mediante la Carta N°0782-2023-GDU-MPI, con el asunto de medida cautelar firmada por el gerente de Desarrollo Urbano, Jose Arango Morote, donde se indica la conducta infractora por cercar la vía pública.

Se resuelve: “Disponer la medida cautelar inmediata de retiro de elementos de estructura metálica que está ocupando la vía pública, como es el cerco de estructura metálica que rodea la vía publica y que comprende el frontis del predio ubicado en el lote 12 de la Mz. E, de la Urb, Residencial La Angostura, Ica, la misma que deberá ser acatada por el representante legal o responsable de la Universidad Privada San Juan Bautista , es decir se deberá realizar todas las acciones que se estime pertinente para retirar el cerco perimétrico materia de infracción” se lee en la notificación, que también encargó emplear maquinaria pesada y el apoyo de personal para el retiro de las pesadas rejas.

La medida fue puesta en ejecución y se utilizaron cortadoras eléctricas, y maquinaria pesada. La acción estuvo a cargo del subgerente de Obras Privadas y Catastro, Hugo Espino Altamirano, quien señaló que se procedió a la incautación de las rejas y la universidad deberá pagar una multa de 4950 soles para que sean devueltas.

“Se le ha dado todos los plazos para que ellos comprueben que esta propiedad les pertenece, pero a la fecha no comprobaron nada, tampoco hay autorización para que coloquen las rejas y tampoco pidieron la autorización para que las instalen. Desde enero del 2023 hemos tomado las acciones y las gestiones anteriores también lo habían comprobado. Para este operativo se ha desplegado personal de Obras Privadas y Catastro, Defensa Civil, Seguridad Ciudadana y otros, son más de 40 agentes municipales”, declaró.

En el Informe Técnico Nº002 -2023-MPI-GDU-SGOPC/OC-AMAFH, emitido hacía la Subgerencia de Obras Privadas y Catastro del municipio de Ica, se concluye que el área de ocupación de la vía pública es de 234.59 m2, que era ocupado por cercos de reja metálica de color blanco. Para este resultado se realizó la verificación con métodos de topografía aérea (drone) y topografía convencional (GPS Diferencial), además se usó el software Agisfot Metashape, obteniendo una Ortofoto procesada, también se obtuvo puntos de fotocontrol y otros.

Posición de la universidad

Por su parte, el director de la Universidad Privada San Juan Bautista, Alfredo Mendieta, enfatizó en la decisión de iniciar acciones legales en contra de la Municipalidad Provincial de Ica. Calificó la medida como “abusiva” e indicó que fueron notificados el mismo día de la ejecución del retiro de rejas. Añadió que dicha universidad pidió formalmente que se autoricé la colocación de rejas sin embargo no se habría emitido ninguna respuesta por la comuna iqueña.

“Las autoridades son incompetentes pese a que se le ha requerido al alcalde con documentación que se autorice las rejas, que lo someta a sesión de concejo, y se pueda advertir si tenemos razón o no, sino la tengo que me la digan en una resolución. Colocamos las rejas en salvaguarda de la comunidad universitaria y la notificación ha llegado hoy (ayer) y a los 10 minutos ya estaba la maquinaria acá, esto no es una vía auxiliar. (…) Es un abuso. La ley está hecha también para que se respete al administrado, si yo le pido algo a la autoridad municipal, ellos tienen la obligación de contestar”, declaró.

En la misma línea, señaló que se cometió el delito de apropiación ilícita al llevarse las rejas de la universidad al depósito municipal y añadió que se denunciará al alcalde de Ica, Carlos Reyes. “Tenemos el expediente completo que ingresamos a la municipalidad y actuaremos en la vía penal por apropiación ilícita que está ejecutando el municipio de la cual es responsable el señor Carlos Reyes quien será denunciado”, finalizó.

