El Santuario del Señor de Luren fue escenario de una solemne celebración eucarística en la que se realizó la toma de posesión del nuevo párroco de la Parroquia Santiago de Luren, uno de los templos más emblemáticos de la ciudad de Ica y centro de una de las devociones religiosas más importantes de la región.

Comunidad parroquial

La ceremonia fue presidida por monseñor Héctor Eduardo Vera Colona, obispo de la Diócesis de Ica, y congregó a numerosos fieles, miembros de la comunidad parroquial y representantes de distintos grupos religiosos que acudieron para acompañar este momento significativo para la Iglesia local.

Durante la eucaristía asumió oficialmente como nuevo párroco el reverendo padre Fray José Luis Santa Cruz Pereyra, de la Orden de los Carmelitas Descalzos (OCD), quien estará a cargo de la conducción pastoral del santuario y de las actividades religiosas que se desarrollan en torno a la venerada imagen del Señor de Luren.

La ceremonia marcó el inicio de una nueva etapa en la vida pastoral del santuario, considerado uno de los principales símbolos de fe e identidad para los iqueños. El templo no solo es un importante centro de oración, sino también el punto de encuentro de miles de devotos que cada año participan en diversas celebraciones religiosas.

La designación del nuevo párroco forma parte de las decisiones adoptadas durante el VI Congreso Capitular, espacio en el que se definió la conformación de la nueva comunidad pastoral que tendrá la responsabilidad de continuar con la misión evangelizadora y el acompañamiento espiritual de los fieles en la ciudad.

Junto al padre José Luis Santa Cruz, el equipo pastoral estará integrado por los sacerdotes Esteban Llona, Paul Roncal y Antonio Solórzano, quienes apoyarán en las labores religiosas, la atención a los fieles y la organización de las distintas actividades parroquiales.

