El director regional de Trabajo y Promoción del Empleo Abog. Alonso Sotelo Jiménez y el director de la Dirección de Prevención y Solución de Conflictos sostuvieron una importante reunión con representantes de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), ello con el objetivo de analizar y dar respuesta a diversas problemáticas que afectan a los trabajadores y trabajadoras que agrupa dicha confederación en la región Ica.

Mesa de diálogo

Durante el encuentro, realizado en las instalaciones del Auditorio de la DRTPE, se abordaron temas como la negociación colectiva y el dictamen económico laboral, en este caso ambas se vienen desarrollando de acuerdo con lo que señala la normativa laboral vigente, siendo que esta Dirección viene articulando con sus unidades orgánicas, así como con el Ministerio de Trabajo para la atención de cada uno de estos procedimientos de acuerdo con los plazos y demás que señala la norma laboral.

Por su parte, los representantes sindicales solicitaron al sector la implementación de programas de capacitación en materia laboral, con el fin de que los trabajadores cuenten con herramientas actualizadas para el ejercicio y defensa de sus derechos.

Finalmente, desde la DRTPE se reafirmó el compromiso y disposición en poder escuchar y atender las distintas demandas que pudieran existir con los gremios sindicales, ello con el propósito de fortalecer un diálogo tripartito entre el gobierno, el sector empleador y el sector trabajador que permitan impulsar acciones concretas para garantizar el respeto de los derechos laborales y mejorar la calidad de vida de la población trabajadora.

