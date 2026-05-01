El Primer Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Flagrancia de Ica a cargo de la magistrada Ángela Carolina García Vivanco, dictó seis meses de prisión preventiva contra Martín Junior Pariona Lozano (33), por el presunto delito contra la libertad sexual en la modalidad de violación de persona en incapacidad de dar su libre consentimiento o que se encuentre en incapacidad de resistir, en agravio de la ciudadana de iniciales L.K.Q.O. (27).

Grave denuncia

Dicho delito se halla previsto en el artículo 172° del Código Penal. La medida impuesta se computa desde el día de su intervención (25 de abril de 2026) y vence el 24 de octubre de 2026, disponiéndose su ingreso al establecimiento penitenciario que designe el INPE.

De acuerdo con la tesis fiscal, la ciudadana de iniciales L.K.Q.O. habría perdido la conciencia tras ingerir bebidas alcohólicas en el domicilio del imputado y posteriormente habría recobrado conocimiento mientras era agredida sexualmente. El examen médico legal practicado a la denunciante arrojó lesiones recientes de carácter genital y extragenital.

“Con esta medida, el Juzgado reafirma su rol en la defensa de los derechos fundamentales y en la lucha contra los delitos que afectan la libertad sexual, garantizando la tutela judicial efectiva y la protección de las víctimas”, señaló la institución judicial.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO