Ante la alta probabilidad de activación de la quebrada Cansas durante la temporada de lluvias, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) evaluará la instalación de una mira limnimétrica para monitorear el nivel del agua y advertir posibles incrementos de su caudal. Esta medida busca fortalecer la vigilancia hidrológica de uno de los cauces naturales que representa un riesgo para la región Ica.

Riesgo de desborde

La propuesta contempla instalar este instrumento en un punto estratégico de la quebrada, lo que permitiría realizar un seguimiento de las variaciones del nivel del agua cuando se produzca su activación. La información obtenida contribuiría a mejorar el monitoreo de las condiciones hidrológicas y anticipar posibles escenarios de emergencia.

Para concretar esta iniciativa, especialistas de la Dirección Zonal 5 del Senamhi, liderada por el ingeniero Wilfredo Yzarra, realizarán coordinaciones con la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), entidad que actualmente ejecuta trabajos de defensa ribereña y construcción de diques transversales en la quebrada Cansas.

Las coordinaciones permitirán determinar la viabilidad de instalar la mira limnimétrica y establecer las condiciones para iniciar los trabajos a partir de la quincena de diciembre. El compromiso fue abordado durante una reciente reunión con representantes de las instituciones públicas que integran la coordinación interinstitucional frente al Fenómeno El Niño.

La preocupación se centra en que las aguas de la quebrada Cansas confluyen con el río Ica, por lo que una eventual activación podría incrementar el caudal y generar condiciones para un posible desborde. Este escenario adquiere especial importancia ante las condiciones climatológicas actuales y la probabilidad de precipitaciones durante la temporada de lluvias.

Con esta iniciativa, el Senamhi busca reforzar el seguimiento del comportamiento de la quebrada y contar con información que contribuya a la prevención de emergencias. La propuesta se suma a los trabajos de infraestructura que ejecuta la ANIN, en un contexto en el que el monitoreo oportuno resulta importante para reducir los riesgos de inundaciones en la región.

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