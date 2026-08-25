Un empresario condenado a seis años de prisión efectiva y actualmente prófugo de la justicia figura entre los aportantes de la campaña electoral del diputado por Ica Carlos Alberto Zegarra Sánchez, de Fuerza Popular.

Campaña cuestionada

Se trata de Luis Domehak Torres Reyes, quien, según documentación de aportes de campaña presentada ante la ONPE, realizó en febrero de 2026 un aporte en especie valorizado en S/2 mil, correspondiente a la cesión de un vehículo. La información fue revelada en un reportaje emitido por el programa dominical Cuarto Poder.

Torres Reyes fue condenado por receptación agravada dentro del proceso relacionado con el secuestro de la abogada Flor María Palomino Manturano, desaparecida desde junio de 2022 y cuyo cuerpo hasta la fecha no ha sido encontrado. Según la información expuesta en el reportaje, el Poder Judicial confirmó en junio de este año la condena de seis años de prisión efectiva. La Fiscalía estableció durante las investigaciones que parte del dinero retirado de las cuentas de Palomino terminó en manos de Torres Reyes, quien permanece prófugo.

El caso de la abogada se remonta al 16 de junio de 2022, cuando desapareció después de salir para encontrarse con su expareja. De acuerdo con la investigación fiscal citada en el reportaje, testigos protegidos señalaron que permaneció drogada, amarrada y sometida a agresiones. La sentencia también habría establecido la existencia de 14 llamadas entre Torres Reyes y Hipólito Jaques Taipe, señalado como quien planificó el secuestro. La víctima tenía más de S/75 mil en su cuenta y, tras su desaparición, comenzaron a registrarse movimientos de dinero.

Consultado por Cuarto Poder sobre su relación con Torres Reyes, Zegarra inicialmente manifestó: “No lo conozco” y negó que hubiera financiado su campaña. Al ser confrontado posteriormente con el registro del aporte, señaló que no recordaba el dato y sostuvo que no podía responsabilizarse por los antecedentes personales de quienes colaboraron electoralmente. Finalmente reconoció que no podía desligarse de lo consignado en la documentación de campaña y señaló que “posiblemente ha habido un apoyo”.

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