Daniel Quivio Huaracc se ha convertido en otra victima de la violencia criminal que sacude a la provincia de Ica. La madrugada del último lunes, sicarios descargaron una ráfaga de disparos en la urbanización San Joaquín, segando su vida y la de José Altamirano Vizarreta. Dos familias quedaron sumidas en el dolor irreparable, y seis menores quedaron huérfanos, víctimas colaterales de una espiral de sangre que no se detiene.

Crímenes en aumento

Daniel, músico y taxista de profesión, era el sustento de su hogar. Padre de tres niños, salía cada día de su vivienda en Parcona para trabajar alquilando un vehículo de la empresa A-One. Su muerte no solo destrozó a su familia, sino que los dejó en la incertidumbre de cómo enfrentar los gastos de su sepultura, una carga para su humilde condición económica.

El padre de Daniel, don Simeón Huaracc, junto a su esposa Fanny Palomino, encabezaron una dura cruzada para reunir los recursos necesarios y poder darle cristiana sepultura. El sepelio se realizó en el cementerio “El Ángel” de Parcona, en medio de escenas de desgarrador dolor y pedidos de justicia. La historia de Daniel siempre estuvo ligada a la música: desde niño mostró talento artístico y llegó a ser cantante del grupo “Impacto Musical”, donde muchos lo recuerdan por su voz y carisma en el escenario.

“Te arrebataron la vida, pero no tu esencia. Siempre fuiste mi ejemplo y mi fuerza. Hoy no estás físicamente, pero caminarás conmigo desde otro lugar”, escribió en redes sociales su hermana Jacqueline, conmoviendo a quienes conocieron a Daniel.

El mismo destino alcanzó a José Altamirano Vizarreta, también taxista. Sus restos fueron despedidos la tarde del martes en el cementerio general de Saraja. Desde su barrio en Comatrana, una multitud acompañó el cortejo fúnebre con polos blancos como símbolo de paz y rechazo a la violencia. Su partida dejó también a tres menores sin padre y a una familia que aún no asimila la crueldad del crimen.

“No merecías irte tan joven, con tantos sueños pendientes”, publicó uno de sus amigos en redes sociales, junto a una fotografía donde José compartía momentos de camaradería con colegas taxistas. El mensaje resume la impotencia de quienes lo vieron partir demasiado pronto.

En tanto, en el camposanto de Parcona, el padre de Daniel Quivio, rompió en llanto al exigir justicia: “Mi hijo no era delincuente. Era un hombre humilde, trabajador. No puede ser que lo maten así. Pido que la Policía ronde las calles, que nos proteja”. Vestido de blanco con la foto de su hijo, don Simeón despidió al joven que siempre soñó con triunfar en la música.

El asesinato de Daniel y José se suma a una estadística alarmante: más de 70 homicidios en lo que va del año en Ica.

