Con el propósito de mejorar la preparación del personal de seguridad ciudadana, la Municipalidad Distrital de Salas desarrolló una jornada de capacitación dirigida a los agentes de Serenazgo, en coordinación con especialistas de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC) de Ica.

Capacitación a serenos

La actividad fue organizada a través del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (CODISEC Salas) y la Subgerencia de Seguridad Ciudadana, como parte de las acciones preventivas impulsadas por la actual gestión municipal.

Durante la capacitación se abordaron temas relacionados con el manejo adecuado de armas de fuego, la normativa vigente, las medidas de prevención, las responsabilidades y limitaciones del personal de Serenazgo, así como los protocolos de actuación ante situaciones de riesgo y emergencias relacionadas con artefactos pirotécnicos.

Los especialistas de SUCAMEC Ica brindaron orientaciones sobre los procedimientos que deben seguir los agentes frente a escenarios críticos, haciendo énfasis en la importancia de actuar con responsabilidad, prudencia y respeto al marco legal vigente.

Con esta iniciativa, la Municipalidad Distrital de Salas busca fortalecer la capacidad de respuesta de su personal de Serenazgo y mejorar las acciones de prevención, contribuyendo a mantener el orden público y reforzar la seguridad ciudadana en beneficio de los vecinos del distrito.

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