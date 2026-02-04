Un violento enfrentamiento entre varios ciudadanos extranjeros, que incluyó el uso de un arma blanca, se registró por la noche en el distrito de Parcona, provincia de Ica. El hecho ocurrió en un local ubicado en la conocida curva de Parcona y generó alarma entre los vecinos y transeúntes de la zona.

Grave delito

Según la información preliminar, la gresca se inició en la vía pública, donde varios sujetos comenzaron a agredirse con golpes de puño y patadas. En medio de la pelea, uno de los involucrados, quien vestía un polo rojo, sacó un cuchillo de grandes dimensiones e intentó atacar a otro hombre que se encontraba forcejeando con un tercer sujeto sobre la vereda.

El agresor habría intentado herirlo en reiteradas oportunidades; sin embargo, no logró concretar el ataque gracias a la intervención de una cuarta persona, quien logró sujetarlo y evitar que continúe utilizando el arma blanca. Pese a ello, la pelea continuó por varios minutos.

Tras tomar conocimiento del hecho, efectivos de la comisaría de Parcona iniciaron un operativo de búsqueda para ubicar a los responsables. Luego de identificar el inmueble donde se habría originado el enfrentamiento, el personal policial logró la detención en flagrancia de tres ciudadanos extranjeros.

Durante la intervención, los agentes incautaron un cuchillo que habría sido utilizado en el intento de ataque criminal, el cual quedó como evidencia para las investigaciones. De acuerdo con la información policial, los detenidos serían presuntos integrantes de la banda criminal conocida como “Las Hienas Venezolanas”.

