Un sujeto logró apoderarse de productos valorizados en aproximadamente 400 soles tras hacerse pasar por el encargado de un minimarket en la ciudad de Ica.

Delito en la zona

El hecho ocurrió el 27 de febrero, cuando el individuo se presentó ante los trabajadores de un camión repartidor de golosinas, asegurando ser responsable del establecimiento comercial “Market Grifo”. Mediante engaños, consiguió que le entregaran la mercadería sin levantar sospechas iniciales.

De acuerdo con la información recabada, el hombre habría convencido a los trabajadores del vehículo repartidor, concretando así la estafa.

Las cámaras de seguridad del establecimiento registraron el accionar del sujeto, cuyas imágenes han sido difundidas para identificar al responsable.

Se exhortó a los comerciantes y a la ciudadanía en general a mantenerse alertas ante posibles intentos de estafa similares y a reportar cualquier información que contribuya con la identificación del implicado.

