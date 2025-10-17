Una pareja fue detenida la noche del miércoles en el centro poblado Santa Cruz de Villacurí, distrito de Salas, tras ser sorprendida en posesión de una importante cantidad de marihuana. Según la Policía, los implicados serían parte de una banda dedicada a la venta de droga al menudeo en la zona.

Vendían droga

El operativo se llevó a cabo alrededor de las 8:30 p. m. por agentes de la comisaría de Villacurí, quienes intervinieron a Edu Aron Chacaliaza Chota, de 23 años, alias “El Pisqueño”, y a una menor de 17 años, conocida como “La Negra”. Ambos son señalados como presuntos miembros de la organización criminal “Los Carachas del Sur”.

Durante el registro personal, los efectivos encontraron una cantidad considerable de marihuana, lo que reforzó las sospechas de que ambos se dedicarían a abastecer de droga a consumidores del sector.

Tanto Chacaliaza como la menor permanecen bajo investigación por el delito de microcomercialización de drogas, uno como detenido y la otra en calidad de retenida, mientras la Policía continúa con las diligencias para determinar el alcance de sus actividades y posibles vínculos con otros integrantes de la presunta banda.

