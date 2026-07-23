Con el propósito de reforzar la atención médica de más de 500 colaboradores, el CAP II La Tinguiña de EsSalud y la Sociedad Agrícola Don Luis sellaron un acuerdo estratégico en el marco del programa “Prevenir”, el cual impactará positivamente en su personal.

Prevención en salud

Esta alianza busca identificar a tiempo padecimientos metabólicos y oncológicos, mediante valoraciones continuas que se efectuarán en las propias instalaciones de la empresa. De este modo, se agilizará la detección precoz de condiciones como diabetes, hipertensión arterial y síndrome metabólico.

De igual forma, el programa otorga singular prioridad a la lucha contra el cáncer. Los equipos profesionales de salud realizarán chequeos preventivos de cáncer de mama, cuello uterino y próstata, garantizando que los trabajadores cuenten con evaluaciones tempranas sin interrumpir sus labores diarias.

La suscripción del convenio contó con la presencia del Dr. Kenyi Moscoso Palomino, representante de Agrícola Don Luis, y el Dr. Jesús Gallegos, director del CAP II La Tinguiña, quienes resaltaron el valor de articular acciones en favor del bienestar de la fuerza laboral.

Por su parte, el gerente de la Red Asistencial Ica de EsSalud, Dr. Roberto Almeida, remarcó que la iniciativa Prevenir tiene como meta aproximar la atención médica a los operarios que, por sus jornadas de trabajo, no logran acercarse a un centro asistencial para sus controles rutinarios.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO