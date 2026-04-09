El Ministerio de Educación del Perú confirmó la suspensión de clases escolares los días viernes 10 y lunes 13 de abril en las instituciones educativas que funcionarán como centros de votación durante las elecciones generales programadas para el 12 de abril.

Desarrollo de los comicios

La medida busca facilitar la adecuación de los planteles antes de la jornada electoral, así como garantizar su disponibilidad para el desarrollo del proceso y las labores posteriores de limpieza y reorganización.

Según lo dispuesto, las actividades académicas se verán interrumpidas únicamente en los colegios designados como locales de votación. En contraste, las instituciones educativas que no formen parte del proceso electoral continuarán con sus clases de manera habitual.

El Ministerio de Educación precisó que las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) deberán asegurar que los colegios seleccionados estén completamente habilitados para el uso electoral, coordinando con las autoridades correspondientes para el correcto desarrollo de los comicios.

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