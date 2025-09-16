Un intento de robo en una tienda china ubicada en la concurrida avenida San Martín, en el cercado de Ica terminó con la captura de un sujeto identificado con el alias de “Vladimir”.

Hurto fallido

El hombre fue sorprendido cuando intentaba sustraer dos planchas de cabello ocultándolas bajo su casaca, sin percatarse de que todo quedaba registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento.

Según el material audiovisual difundido, el presunto ladrón actuó con total descaro: ingresó al negocio en presencia de clientes, tomó los productos de los estantes y los escondió bajo su ropa. Luego, se dirigió a la salida donde lo esperaba una mototaxi, que habría sido su medio de fuga. Sin embargo, el personal de la tienda notó la maniobra y decidió intervenir de inmediato.

La reacción de los trabajadores fue determinante. Al descubrir el hurto, enfrentaron al sujeto y lo obligaron a devolver los artículos robados. En un intento por disimular, “Vladimir” descendió de la mototaxi y trató de alejarse caminando, pero fue alcanzado en plena vía pública por uno de los empleados, quien lo redujo en el suelo en medio de un forcejeo que captó la atención de transeúntes y peatones que se encontraban en la zona.

Fue necesaria la intervención de un agente de la Policía Nacional, quien apareció en la escena segundos después para asegurar al detenido y trasladarlo a la comisaría correspondiente.

