En el distrito de Salas, un grupo de trabajadores municipales, entre obreros y empleados, participó en un taller orientado a fortalecer la comunicación asertiva con la comunidad.

La capacitación, llamada “Cuidando Palabras”, buscó mejorar las habilidades sociales y el manejo de emociones para brindar una atención más cercana y cordial.

Enfrentan el estrés

Durante la jornada, los participantes realizaron dinámicas que resaltaron la importancia del buen trato, la sonrisa y el trabajo en equipo. Además, recibieron técnicas prácticas para enfrentar el estrés con calma, impartidas por un equipo de psicólogos de la micro red de salud de Guadalupe.

El taller se desarrolló en el auditorio municipal de Salas y estuvo dirigido por la psicóloga Flor López Díaz. La actividad contó con la presencia de funcionarios municipales que supervisan el área de recursos humanos.

