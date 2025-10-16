La Municipalidad Distrital de Salas inició trabajos de nivelación y compactación en el Estadio Municipal “Juan de Dios Bolívar” del centro poblado de Guadalupe. Las labores buscan mejorar las condiciones del campo deportivo, en beneficio de los equipos que participan en el actual Campeonato de Segunda División.

Para encuentros deportivos

Utilizando maquinaria pesada, entre ellas un rodillo aplanador, se realizó la compactación del terreno con el objetivo de obtener una superficie plana y uniforme, que permita un mejor desplazamiento del balón y reduzca el riesgo de lesiones para los jugadores.

El estadio, considerado el principal recinto deportivo de la localidad guadalupana, es sede de los partidos de 14 equipos que compiten esta temporada. Con esta intervención, se espera brindar un campo en condiciones más adecuadas para la práctica del fútbol y fomentar el desarrollo del deporte local.

