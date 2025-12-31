Con el objetivo de fortalecer la cultura vial y promover la conducción responsable, la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ica (DRTC Ica) realizó una capacitación dirigida a transportistas de vehículos menores y mayores del distrito de Parcona.

Prevención de accidentes

Durante la jornada, los participantes recibieron información sobre el Reglamento Nacional de Tránsito y el manejo defensivo, con el fin de sensibilizarlos sobre la importancia del respeto a las normas de tránsito y la prevención de accidentes.

La actividad se llevó a cabo en coordinación con la Municipalidad Distrital de Parcona, lo que permitió reforzar conocimientos clave para una movilidad más segura, haciendo especial énfasis en la responsabilidad del conductor, el respeto al peatón y las buenas prácticas de conducción.

Autoridades destacaron que este tipo de capacitaciones contribuye a reducir los riesgos en las vías, promover la seguridad de todos los usuarios y fortalecer la cultura vial en la provincia de Ica.

