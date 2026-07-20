Un accidente registrado la tarde del último sábado 18 de julio en las dunas de Huacachina dejó al menos diez personas heridas, entre turistas estadounidenses y franceses, luego de la volcadura de un vehículo tubular durante un recorrido turístico.

La ciudadana estadounidense de iniciales S.Y.K. resultó con la amputación traumática de su brazo derecho, mientras otra turista de la misma nacionalidad permanece hospitalizada con diversas lesiones.

Brutal accidente

Según el Acta de Intervención Policial, el hecho ocurrió alrededor de las 4:50 de la tarde, cuando uno de los dos tubulares contratados para recorrer las dunas por la empresa turística Dairas Tours comenzó a desplazarse en zigzag y terminó volcándose, dando tres vueltas de campana en un tramo recto y plano. El relato fue proporcionado a los agentes por el guía turístico Juan Carlos Tuesta Martínez, quien acompañaba al grupo de visitantes.

Versiones preliminares señalan que el accidente presuntamente se habría originado por una falla en el sistema de dirección del vehículo, lo que habría provocado que el conductor perdiera el control antes de la volcadura. Tras el impacto, varias personas fueron auxiliadas y evacuadas hacia el Hospital Regional de Ica y una clínica para recibir atención médica.

El documento policial precisa que la turista S.Y. fue diagnosticada con “amputación traumática de miembro superior derecho, descartar trauma abdominal, lesiones causadas por suceso de tránsito tubular y requiere operación de emergencia”. En tanto, Sifi Mari Joseph, también de nacionalidad estadounidense, presenta el diagnóstico de “policontuso por suceso de tránsito, descartar fractura de peroné “.

Asimismo, otros turistas de nacionalidad francesa, el guía turístico y el conductor del tubular también resultaron heridos durante el accidente y fueron trasladados a la Clínica Morales, donde quedaron en observación por policontusiones y otras lesiones de consideración.

Como parte de las diligencias, la Policía Nacional intervino al conductor del tubular, Julio David Morán Uchuya, quien es investigado por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de lesiones culposas. Las actuaciones son coordinadas por la Fiscalía mientras continúan las pericias para determinar las causas del accidente.

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