En el marco de las actividades programadas por el Día Mundial del Agua, el presidente de la Asociación de Usuarios de Agua Potable de Ica, Orlando Janampa, solicitó públicamente a las autoridades municipales y regionales declarar en emergencia hídrica a la ciudad, debido al grave deterioro que presenta el sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado.

Colapso del agua

Durante una conferencia informativa, Janampa explicó que la iniciativa busca generar conciencia ciudadana sobre la crisis del recurso hídrico en la provincia y promover acciones concretas para enfrentar el problema. En ese contexto, anunció que en Ica las actividades por el Día Mundial del Agua se desarrollarán del 19 al 22 de marzo, con jornadas orientadas a sensibilizar, informar y comprometer a la población en la defensa y uso responsable del agua.

Como parte de estas actividades, el 19 de marzo se realizará un encuentro ciudadano en el auditorio de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, donde vecinos, agricultores y especialistas podrán expresar libremente sus preocupaciones y propuestas respecto al manejo del agua en la región. Según explicó el dirigente, el objetivo es recoger testimonios y elaborar un documento que refleje la problemática hídrica de Ica y plantee una “ruta del agua” que permita impulsar una gestión integral del recurso.

El dirigente señaló que el crecimiento urbano y comercial de la ciudad ha superado ampliamente la capacidad del sistema instalado hace décadas. Recordó que hace veinte años el centro de Ica contaba con pocos establecimientos comerciales, mientras que hoy existen numerosos restaurantes, negocios y servicios que incrementan considerablemente la demanda de agua potable y desagüe.

A ello se suma, indicó, la llegada masiva de trabajadores vinculados a la actividad agroexportadora, lo que ha generado una mayor presión sobre la infraestructura sanitaria. En ese escenario, afirmó que muchas tuberías tienen entre 30 y 40 años de antigüedad y presentan desgaste, fugas constantes y colapsos frecuentes en diferentes sectores de la ciudad.

Janampa también cuestionó la calidad del agua que llega a los hogares, señalando que el deterioro de las redes de distribución puede afectar el tratamiento aplicado en las plantas. Explicó que, aunque el cloro se aplica en el ingreso del sistema, durante el recorrido por tuberías deterioradas la calidad puede verse comprometida antes de llegar al usuario final.

Dentro del programa de actividades también se realizará un ritual de pago al agua el 20 de marzo en el distrito de Los Molinos, con participación de residentes de comunidades andinas que conservan esta tradición ancestral. Asimismo, el 21 se desarrollará una caminata de sensibilización de tres kilómetros que partirá desde la Plaza de Armas de Ica y culminará en el sector de El Pedregal, mientras que el 22 se prevé la participación de las organizaciones en el desfile dominical con el propósito de reforzar el mensaje de cuidado y gestión responsable del recurso hídrico.

