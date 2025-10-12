En la ciudad de Ica, los vecinos de las calles aledañas a la avenida Cutervo, en el tramo comprendido entre Campo Ferial y la avenida San Martín, demandan con urgencia la instalación de reductores de velocidad y otras medidas de seguridad vial ante el peligro constante que representa el paso de vehículos a gran velocidad.

Urgencia vial

Los moradores denunciaron que ya se han registrado varios accidentes en la zona, pese a haber presentado hace meses un memorial al alcalde provincial, Carlos Reyes, sin obtener respuesta.

Un video difundido recientemente muestra un nuevo accidente ocurrido en la calle Jacintos, lo que ha incrementado la preocupación de los vecinos, quienes advirtieron que “no esperen que haya muertes para recién tomar medidas”.

Asimismo, se observó que numerosos vehículos permanecen estacionados a lo largo de la vía, lo que reduce la visibilidad de los conductores y agrava el riesgo de colisiones, especialmente cuando los vecinos intentan sacar sus autos de las cocheras. Ante ello, los ciudadanos piden que la Municipalidad Provincial de Ica intervenga de manera urgente y adopte todas las medidas necesarias para ordenar el tránsito y evitar nuevas tragedias.

