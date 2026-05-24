, en el distrito de Santiago (Ica), denunciaron permanecer desde hace cuatro días sin servicio de agua potable, situación que viene generando malestar, enfrentamientos

Reclamo vecinal

Según relataron los pobladores, ante la falta de abastecimiento regular, muchas familias se han visto obligadas a esperar la llegada de camiones cisterna para recolectar agua en baldes y recipientes improvisados. Sin embargo, la distribución no estaría siendo suficiente para atender la demanda de toda la zona.

La desesperación por conseguir agua provocó incluso discusiones y enfrentamientos entre algunos vecinos durante el reparto, en medio del temor de quedarse sin acceso al recurso básico.

Uno de los principales problemas afecta a familias integradas por adultos mayores, quienes tienen dificultades para cargar baldes o trasladar agua desde los puntos de abastecimiento temporal.

“Hay personas ancianas que viven solas y no pueden cargar los recipientes. Dependemos de la ayuda de vecinos o familiares”, manifestaron algunos pobladores, quienes pidieron atención urgente por parte de las autoridades competentes.

La falta de agua potable viene afectando actividades esenciales como la preparación de alimentos, higiene personal y limpieza de viviendas, incrementando la preocupación entre las familias del sector Casablanca.

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