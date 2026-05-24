Familias del sector Casablanca, en el distrito de Santiago (Ica), denunciaron permanecer desde hace cuatro días sin servicio de agua potable, situación que viene generando malestar, enfrentamientos entre vecinos y serias dificultades para cubrir necesidades básicas en sus hogares.

Reclamo vecinal

Según relataron los pobladores, ante la falta de abastecimiento regular, muchas familias se han visto obligadas a esperar la llegada de camiones cisterna para recolectar agua en baldes y recipientes improvisados. Sin embargo, la distribución no estaría siendo suficiente para atender la demanda de toda la zona.

La desesperación por conseguir agua provocó incluso discusiones y enfrentamientos entre algunos vecinos durante el reparto, en medio del temor de quedarse sin acceso al recurso básico.

Uno de los principales problemas afecta a familias integradas por adultos mayores, quienes tienen dificultades para cargar baldes o trasladar agua desde los puntos de abastecimiento temporal.

“Hay personas ancianas que viven solas y no pueden cargar los recipientes. Dependemos de la ayuda de vecinos o familiares”, manifestaron algunos pobladores, quienes pidieron atención urgente por parte de las autoridades competentes.

La falta de agua potable viene afectando actividades esenciales como la preparación de alimentos, higiene personal y limpieza de viviendas, incrementando la preocupación entre las familias del sector Casablanca.

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