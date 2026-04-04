Las familias del sector Fonavi La Angostura, en la provincia de Ica, viven una situación crítica: desde hace tres días no cuentan con el suministro de agua potable, lo que ha generado malestar y preocupación.

Sin el líquido

Según los propios vecinos, la falta de agua ha dejado a muchas familias imposibilitadas de realizar actividades básicas, como bañarse o preparar alimentos, situación que califican como un “abandono total” por parte de la empresa prestadora del servicio.

“Llevamos tres días sin agua y no tenemos ni siquiera para bañarnos. Urge una respuesta inmediata, estamos desesperados”, manifestó una de las vecinas afectadas.

Los ciudadanos hicieron un llamado a las autoridades locales para que se garantice el abastecimiento regular de agua, especialmente en una zona habitada por familias vulnerables.

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