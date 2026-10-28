Vecinos de Ica denunciaron que una persona fue captada arrojando desmonte en la acequia La Mochica, frente al Coliseo Cerrado, a la altura del kilómetro 303 de la carretera Panamericana Sur.

Acequia contaminada

Según las imágenes difundidas por los moradores, el sujeto llegó en un triciclo y dejó restos de construcción en el cauce, pese a que el sector había sido afectado por un desborde durante el último fin de semana.

En el lugar se observa la acumulación de residuos sólidos, botellas de plástico, maleza, restos de calaminas y hasta un colchón, desperdicios que podrían obstruir el paso del agua. La situación genera preocupación debido a que el reciente desborde inundó calles de la urbanización El Bosque y ambientes del Coliseo Cerrado, además de ocasionar dificultades para el tránsito vehicular.

De acuerdo con el reporte realizado desde la zona, el arrojo de desmonte habría continuado entre el lunes y martes, incluso después de la emergencia. Los vecinos señalaron que este punto se habría convertido en un botadero informal, donde algunas personas que recolectan residuos también dejarían los desperdicios que recogen en las viviendas. Advirtieron que, si el cauce vuelve a recibir un caudal elevado, la basura acumulada podría dificultar la circulación del agua y aumentar el riesgo de nuevos aniegos.

Ante esta situación, los moradores solicitaron la intervención de las autoridades para retirar los residuos, reforzar la limpieza del cauce y adoptar medidas que impidan que continúe siendo utilizado como botadero. También pidieron evaluar mecanismos de control en los puntos de acceso a la acequia, debido a que el reciente desborde ya afectó a familias y a la infraestructura deportiva de la ciudad.

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