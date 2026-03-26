Un presunto intento de secuestro contra una menor de 16 años fue frustrado por vecinos del sector Villa El Sol, en el distrito de Subtanjalla, durante la madrugada. La rápida intervención de los residentes permitió retener al sospechoso hasta la llegada del personal de Serenazgo.

Sujeto detenido

De acuerdo con el reporte, la adolescente fue jaloneada por un sujeto que habría intentado llevársela por la fuerza. Al percatarse de lo ocurrido, los vecinos acudieron en su auxilio y lograron reducir al individuo en plena vía pública.

El detenido fue identificado como Marco Antonio Rojas Bardales, de 43 años, quien —según fuentes locales— cuenta con un amplio prontuario policial con denuncias en distintas regiones del país, como Lima, Lambayeque y Cajamarca. Además, ha sido sindicado como presunto autor de agresiones físicas, incluyendo jalones y empujones, así como del intento de secuestro contra la menor.

Tras la intervención ciudadana, efectivos de Serenazgo trasladaron al sospechoso a la comisaría del distrito. La detención se realizó bajo la figura de arresto ciudadano, contemplada en el artículo 260 del Nuevo Código Procesal Penal.

En tanto, los vecinos del sector Villa El Sol, se movilizaron hasta la comisaría local para exigir una investigación exhaustiva y garantizar que el presunto autor de intento de secuestro de la menor no quede en libertad. La preocupación de la comunidad se centra en la presunta peligrosidad del sujeto y el riesgo que representa para los menores del sector, algunos de apenas 5 y 6 años.

Durante la protesta, una vecina expresó: “El fiscal tiene que dar la orden, o bien para que lo suelten o para que pase a la Unidad de Flagrancia y sea procesado. La policía señala que si lo sueltan sería con orden del fiscal, ya que este tiene que determinar la situación legal. A pesar de que ya tiene varias denuncias, pero no lo deben soltar porque puede dañar a niños. No ha podido con la menor de 16 años porque ha tenido fuerza, pero en la zona viven niños de 6 y 5 años, que son más indefensos”.

Otra vecina añadió: “Pedimos al fiscal que lo envíe a la cárcel porque esa persona es muy peligrosa. Mis hijos son menores de edad y ya no pueden salir a jugar a la calle a divertirse porque está ese sujeto peligroso. Son varias denuncias que el señor tiene y pedimos que se actúe de inmediato”.

VIDEO RECOMENDADO