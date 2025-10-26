La empresa Agrokasa realizó la gran final del Campeonato Integrado “Copa Agrokasa 2025”, evento deportivo que reunió a sus colaboradores en una jornada llena de energía, compañerismo y espíritu competitivo.

Apuestan por el deporte

Organizado por el área de Recursos Humanos, el campeonato tuvo como principal objetivo promover la integración, la sana competencia y la diversión entre los colaboradores, fortaleciendo los lazos de equipo.

En la esperada final masculina, el equipo de Palto se coronó campeón tras vencer a GIM 1 (Servicios Generales) por un marcador de 2 a 1, en un partido muy reñido y emocionante.

Por su parte, en la categoría femenina, el conjunto de Arándano Sanidad mostró gran dominio de juego al imponerse por 6 a 0 frente al equipo de Apoyo Administrativo, consagrándose como las campeonas del torneo.

Las palabras de clausura estuvieron a cargo del Ing. Miguel Anchante, Gerente de Operaciones, y del Ing. Fernando Escurra, Gerente de GIM, quienes destacaron el compromiso, esfuerzo y entusiasmo de todos los participantes, resaltando la importancia de este tipo de actividades para fortalecer la cultura organizacional de Agrokasa.

