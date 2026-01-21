Los estudiantes de la Institución Educativa Juan José Salas Bernales, ubicada en el centro poblado Santa Cruz de Villacurí, en el distrito de Salas (Ica), cuentan desde esta semana con un nuevo campo deportivo de césped sintético que permitirá mejorar las condiciones para la práctica de educación física y el desarrollo de actividades recreativas.

Apuestan por el deporte

La infraestructura fue ejecutada tras gestiones del gobernador regional de Ica, Dr. Jorge Hurtado, con el aporte conjunto del empresariado iqueño y la participación activa de los padres de familia, quienes contribuyeron de manera directa a la concreción del proyecto. El nuevo espacio responde a una demanda histórica de la comunidad educativa, que por años careció de un área adecuada para el desarrollo deportivo de los escolares.

El campo deportivo beneficiará a cientos de niños y adolescentes, quienes ahora dispondrán de un espacio seguro y adecuado para la realización de clases de educación física, entrenamientos y eventos deportivos, promoviendo hábitos saludables y fortaleciendo la convivencia escolar.

Durante el acto de inauguración, el gobernador regional de Ica, Dr. Jorge Hurtado, señaló que la obra forma parte de los esfuerzos por mejorar la infraestructura educativa en zonas que presentan mayores necesidades.

Asimismo, indicó que aún existen brechas por cerrar en materia de servicios e infraestructura, aunque destacó la importancia del trabajo conjunto entre autoridades, sector privado y comunidad organizada para avanzar en nuevos proyectos.

