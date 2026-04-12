El gobernador regional de Ica, Dr. Jorge Hurtado, realizó una visita de inspección al Complejo Deportivo Santa María, una de las obras de infraestructura más importantes que se ejecutan actualmente en la región y que comienza a evidenciar avances significativos.

Infraestructura deportiva

Durante su recorrido por las instalaciones, la autoridad regional supervisó los trabajos en ejecución y sostuvo reuniones con el equipo técnico y los trabajadores encargados del proyecto. En esta etapa, se viene desarrollando la ejecución de la superestructura correspondiente a las cubiertas de las losas deportivas, lo que marca un progreso clave dentro del cronograma de obra.

El proyecto contempla una inversión superior a los 50 millones de soles en la modalidad de obras por impuestos y busca convertirse en un espacio integral destinado a la promoción del deporte y la recreación. El complejo contará con modernas canchas deportivas, áreas recreativas, ambientes adecuados para la práctica de diversas disciplinas y espacios destinados a la realización de eventos comunitarios.

Desde el Gobierno Regional se destacó que esta infraestructura no solo representa una obra física, sino también una iniciativa orientada a fortalecer el desarrollo social y mejorar la calidad de vida de la población.

Asimismo, se señaló que el proyecto contribuirá a la promoción de hábitos saludables, al impulso del talento local y a la generación de espacios seguros de convivencia para las familias de la región.

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