de la Institución Educativa N.° 22660 Tiraxi, en San José de los Molinos, fue reconocida con la Medalla de Oro en Buenas Prácticas Docentes 2024 y obtuvo el tercer puesto

Calidad educativa

Su propuesta, titulada “Nos sentimos seguros en nuestra nueva escuela”, fue premiada en la subcategoría Gestión Escolar, vinculada a la dimensión estratégica, administrativa, pedagógica o comunitaria, especialmente en instituciones educativas de zonas rurales y fronterizas.

El proyecto respondió a una problemática que afectaba directamente a los estudiantes: el cansancio y riesgo que implicaba cruzar diariamente la oroya para asistir a clases. Gracias a la coordinación entre la comunidad, la municipalidad y la Dirección Regional de Educación, se trasladó la escuela a un terreno donado por la comunidad de Ranchería y se instaló un módulo escolar seguro y adecuado para el aprendizaje.

Los resultados fueron inmediatos y significativos. El rendimiento académico de los estudiantes mejoró notablemente, logrando el segundo lugar en comunicación y el cuarto en matemáticas a nivel regional. Sin embargo, el logro más importante fue que los niños y sus familias recuperaron la confianza y seguridad, condiciones esenciales para un aprendizaje de calidad.

El concurso cumple un rol fundamental al visibilizar experiencias exitosas, motivar a los docentes a generar cambios reales y consolidar una cultura de mejora continua mediante la articulación entre escuelas, familias y autoridades locales.

