La maestra Yessica Fany Acuache Torres, de la Institución Educativa N.° 22660 Tiraxi, en San José de los Molinos, fue reconocida con la Medalla de Oro en Buenas Prácticas Docentes 2024 y obtuvo el tercer puesto en el XII Concurso Nacional de Buenas Prácticas Docentes.

Calidad educativa

Su propuesta, titulada “Nos sentimos seguros en nuestra nueva escuela”, fue premiada en la subcategoría Gestión Escolar, vinculada a la dimensión estratégica, administrativa, pedagógica o comunitaria, especialmente en instituciones educativas de zonas rurales y fronterizas.

El proyecto respondió a una problemática que afectaba directamente a los estudiantes: el cansancio y riesgo que implicaba cruzar diariamente la oroya para asistir a clases. Gracias a la coordinación entre la comunidad, la municipalidad y la Dirección Regional de Educación, se trasladó la escuela a un terreno donado por la comunidad de Ranchería y se instaló un módulo escolar seguro y adecuado para el aprendizaje.

Los resultados fueron inmediatos y significativos. El rendimiento académico de los estudiantes mejoró notablemente, logrando el segundo lugar en comunicación y el cuarto en matemáticas a nivel regional. Sin embargo, el logro más importante fue que los niños y sus familias recuperaron la confianza y seguridad, condiciones esenciales para un aprendizaje de calidad.

El concurso cumple un rol fundamental al visibilizar experiencias exitosas, motivar a los docentes a generar cambios reales y consolidar una cultura de mejora continua mediante la articulación entre escuelas, familias y autoridades locales.

