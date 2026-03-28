Christian Miguel Orozco Palomino, ciudadano peruano que permanecía prófugo de la justicia de Estados Unidos desde 1996, fue entregado recientemente a agentes del FBI en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. El caso ha generado gran atención debido a que el acusado logró vivir durante casi tres décadas con una identidad falsa que habría sido tramitada en la Municipalidad Provincial de Pisco

Investigado por homicidio

De acuerdo con las investigaciones, tras huir de Estados Unidos luego de un homicidio ocurrido en 1996, cuando tenía 16 años, Orozco Palomino llegó al Perú y se instaló en la ciudad de Pisco. En este lugar habría gestionado una nueva partida de nacimiento con la presunta participación de un notario, un registrador municipal y una mujer que se hizo pasar por su madre biológica, obteniendo así documentación oficial a nombre de Eduardo Enrique Albarracín Trillo.

Con esta identidad falsa, el acusado logró integrarse a la sociedad peruana y desarrollarse en distintos ámbitos laborales. Incluso se incorporó a la Fuerza Aérea del Perú y posteriormente trabajó durante cerca de dos décadas en Corpac, empresa estatal encargada del control del tráfico aéreo en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, además de incursionar en el sector hotelero.

Sin embargo, las autoridades comenzaron a sospechar de su verdadera identidad tras detectar inconsistencias en sus registros personales y en sus interacciones en redes sociales. Las investigaciones permitieron establecer que el hombre llamaba “mamá” a su verdadera progenitora registrada en Reniec, pero no a la mujer que figuraba como tal en su identidad oficial.

Finalmente, Orozco Palomino fue capturado en junio de 2025 en el distrito limeño de Pueblo Libre durante un operativo conjunto entre la Policía Nacional del Perú, el Grupo Especial contra el Crimen Organizado (GRECCO), la DIRANDIN y el FBI. Tras el proceso correspondiente, fue extraditado a Estados Unidos, donde deberá responder ante la justicia por su presunta participación en el homicidio ocurrido en 1996

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