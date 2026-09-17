El Gobierno Regional de Ica informó sobre las gestiones que viene realizando para impulsar el funcionamiento de la Universidad Nacional Tecnológica de Chincha (UNATECH) y avanzar en el proceso necesario para su licenciamiento.

Trabajo conjunto

Como parte de estas acciones, el gobernador regional de Ica, Jorge Hurtado, sostuvo una reunión de trabajo con Belinda Marleni Navarro Guerra, vicepresidenta de Investigación de la Comisión Organizadora de la UNATECH.

Durante el encuentro se abordó la posibilidad de establecer un convenio estratégico orientado a contribuir con el proceso de licenciamiento de la casa superior de estudios. Asimismo, se informó que se vienen realizando gestiones para habilitar ambientes en Chincha que puedan ser utilizados para el desarrollo de actividades académicas de diferentes carreras universitarias.

La reunión contó también con la participación del vicegobernador regional, Washington Sotelo; el director regional de Educación, José Huamán; y la directora de la UGEL Chincha, Juana Elena Espino Espino.

Según lo informado por el Gobierno Regional, estas coordinaciones buscan generar las condiciones necesarias para que la universidad pueda iniciar sus actividades académicas y brindar una alternativa de educación superior a los jóvenes de Chincha y de otros puntos de la región.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO