El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Ica, impulsa acciones para la recuperación del sector Socos, ubicado dentro de la Reserva Arqueológica Líneas y Geoglifos de Nasca, que permitirán fortalecer la protección y conservación de este Patrimonio Mundial mediante trabajos de limpieza, recuperación ambiental y mejora de la señalización.

Paisaje Arqueológico

Como parte de este trabajo articulado, la DDC Ica viene coordinando con la Municipalidad Provincial de Nasca la ejecución de proyectos orientados a la recuperación ambiental y a la protección de este sector, los cuales serán financiados con recursos provenientes del Boleto Turístico de Nasca.

Desde noviembre de 2025, ambas instituciones desarrollan acciones conjuntas para la limpieza del área, el retiro de residuos sólidos y desmonte, así como el mejoramiento de la señalización. En ese marco, entre marzo y abril de 2026, los especialistas de la DDC Ica y de la Municipalidad Provincial de Nasca realizaron inspecciones técnicas para identificar las zonas críticas, definir el ámbito de intervención y brindar asistencia técnica durante la formulación de los proyectos destinados a recuperar dicho sector.

Como resultado de este proceso de articulación, mediante el Oficio N.° 001472-2026-DDC ICA/MC, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica emitió opinión técnica favorable al proyecto “Limpieza y eliminación de desmonte, recuperación del área afectada en el Paisaje Arqueológico de Socos”.

La intervención contempla la recuperación integral de aproximadamente seis hectáreas afectadas por la acumulación de residuos sólidos y desmonte. Asimismo, comprende la instalación de un cerco perimétrico, una tranquera, una caseta de vigilancia, el encauzamiento de la quebrada y la limpieza de pontones, acciones destinadas a fortalecer la protección del patrimonio arqueológico y prevenir nuevas afectaciones.

De manera complementaria, mediante el Oficio N.° 001473-2026-DDC-ICA/MC, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica emitió opinión técnica favorable al proyecto “Mejoramiento de la Señalización del Paisaje Arqueológico Líneas de Nasca” presentado por la Municipalidad Provincial de Nasca, que contempla la instalación de 91 hitos de delimitación y un cartel de señalización en el tramo comprendido entre los kilómetros 441+125 y 443+260 de la carretera Panamericana Sur, sector Socos, con el propósito de reforzar la identificación y protección del área arqueológica.

Ambos proyectos serán ejecutados por la Municipalidad Provincial de Nasca en los próximos días, conforme a las recomendaciones técnicas emitidas por la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica y en el marco de sus competencias.

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