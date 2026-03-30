En un operativo de control realizado en la provincia de Nasca, efectivos de la División de Carreteras de la Policía Nacional del Perú lograron la incautación de un camión cargado con productos de presunto contrabando, en una intervención efectuada durante la madrugada del 27 de marzo.

Tráfico ilícito

El hecho se registró aproximadamente a las 2:30 a.m. a la altura de la garita de peaje, donde el personal policial, bajo el mando de los efectivos PNP Campos Vera y PNP Salomón Fuentes, procedió a intervenir un vehículo pesado con placa ACU-915 y remolque V0Q-973, que circulaba con carga sospechosa en su plataforma.

Durante la inspección preliminar, los agentes solicitaron al conductor, identificado como Ricardo Amanqui Masías, natural de Arequipa, la documentación correspondiente que acreditara la procedencia y legalidad de los productos transportados. Sin embargo, el intervenido no pudo sustentar la propiedad ni presentar documentos válidos, lo que generó mayores sospechas.

Ante esta situación, y tras comunicar el hecho al representante del Ministerio Público, tanto el conductor como el vehículo fueron trasladados a la dependencia policial para una revisión más exhaustiva.

El operativo contó con la participación del Ministerio Público, personal de Aduanas y el abogado defensor del intervenido, quienes supervisaron el procedimiento que culminó con el traslado de la mercadería incautada a los almacenes de la SUNAT en Ica, así como al área de investigación criminal para las diligencias correspondientes.

Esta acción policial permitió sacar de circulación productos ilegales que no solo afectan la economía formal al evadir impuestos y aranceles, sino que también representan un riesgo para la salud pública, al no contar con controles sanitarios ni de calidad, evidenciando la importancia de los operativos en carreteras para combatir el contrabando en la región.

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