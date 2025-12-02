El Seguro Social de Salud (EsSalud), a través del Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR), viene llevando a cabo un operativo de atención cardiovascular en Ica hasta el 2 de diciembre, como parte del proceso de descentralización de servicios que impulsa a nivel nacional.

Diagnósticos avanzados

La actividad se viene desarrollando en el Hospital Augusto Hernández Mendoza, donde el equipo de especialistas del INCOR realiza ecocardiografías fetales, ecocardiografías pediátricas y pruebas de esfuerzo, con el objetivo de brindar diagnósticos avanzados a pacientes que requieren estudios de mayor complejidad.

El operativo también incluye capacitaciones en screening fetal, ecocardiografía pediátrica y manejo de arritmias en red, así como talleres de prevención cardiovascular y rehabilitación cardiaca, dirigidos al personal de salud de la Red Asistencial Ica para fortalecer sus capacidades en la atención de enfermedades del corazón.

Estas acciones forman parte del impulso al incremento de la producción asistencial, uno de los principales ejes de gestión del presidente ejecutivo de EsSalud, Dr. Segundo Acho Mego.

“Con este operativo en Ica, en coordinación con el gerente de la Red Asistencial Ica, la institución continúa avanzando en la modernización, articulación y descentralización de la atención cardiovascular especializada en beneficio de miles de asegurados en todo el país”, señaló el titular de la seguridad social.

El despliegue coincide con un momento relevante para el INCOR, recientemente reconocido por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) con el Premio Creatividad Empresarial 2025 en la categoría Gestión con Propósito (ESG) y Buen Gobierno Corporativo (Sector Público), por el proyecto “Uniendo latidos: Descentralización de la atención cardiovascular especializada en EsSalud”, el cual consiste, justamente, en operativos como el que se desarrolla en Ica.

Ica se convierte en el operativo número 17 del INCOR en diversas regiones del país, campañas que han representado más de un millón de soles en ahorro institucional y cientos de beneficiarios que ya no necesitan viajar a Lima para acceder a atención especializada.

En tanto, el director del INCOR, Dr. Luis Buleje Terrazas, destacó que se decidió descentralizar la atención especializada porque el compromiso es llevar esa atención de calidad a cada región del país.

